Президент США Дональд Трамп сделал несколько заявлений о войне в Украине во время брифинга в Белом доме.

Ключевое из его заявлений.

По словам Трампа, США выйдут из мирных переговоров, если Россия и Украина усложнят прекращение войны. Но Трамп надеется, что до этого не дойдет и не хочет говорить, что Вашингтон выходит из переговоров.

Он считает, что сейчас есть хорошие шансы получить российско-украинское соглашение о завершении войны.

"Я должен всё увидеть сам. Вся моя жизнь — это одно большое постоянное переговорное пространство. Я умею распознавать, когда нами играют, а когда нет. И мне нужно увидеть настоящее стремление положить этому конец. И как мне кажется, я это стремление вижу. Думаю, вижу его с обеих сторон. Знаете, это вообще-то была война Байдена. Когда я вмешался, начали говорить: "Вот, теперь это война Трампа". Но это не моя война. Это война Байдена. Война, которой вообще не должно было быть, понимаете? Никто ни с кем не играет. Мы увидим, сможем ли мы это остановить. Думаю, у нас есть реальный шанс это сделать. И сейчас всё как раз подходит к решающему моменту", - сказал президент США.

Он добавил, что США не определяют конкретное число дней для ясности в сделке об Украине, но хотят договориться быстро.

Также президент США прямо не ответил, будет ли Вашингтон и дальше оказывать Украине военную поддержку.

"Я не хотел бы об этом говорить, потому что я думаю, что мы справимся с этим (заключим соглашение о завершении войны – Ред.)", – сказал он.

Отметим, ранее о том, что США могут выйти из переговоров о завершении войны в Украине, если обе стороны не проявят готовности к миру, заявлял госсекретарь Марко Рубио.

СМИ писали, что он озвучил позицию Трампа.