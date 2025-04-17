В следующий четверг будет подписано соглашение между Украиной и Соединёнными Штатами о полезных ископаемых.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе краткого интервью журналистам.

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что меморандум о полезных ископаемых будет подписан сегодня.

Ранее в Bloomberg писали, что США снизили сумму оказанной Украине помощи, но не отказались от жестких параметров сделки о недрах.

Издание напоминает, что проект соглашения предусматривает "многочисленные уступки со стороны Киева, включая долю США в потенциальных доходах от украинских инвестиций в такие прибыльные активы, как нефть, газ, редкоземельные металлы и морские порты".

При этом суть соглашения не изменилась – "США по-прежнему рассматривают сделку как возможность вернуть помощь, уже оказанную Киеву за счёт прибыли фонда, при этом его предполагаемый объём в последней редакции соглашения не указан".

Как мы сообщали, президент Владимир Зеленский позитивно оценил переговоры Украины и США о полезных ископаемых.

По его словам, переговоры будут продолжаться до конца этой недели, когда после всех этих консультаций команды покажут, "что они наработали".