Владимир Зеленский заявил, что Украина готова купить у США 10 систем ПВО Patriot и что об этом он сообщил главе Белого дома.

Заявление прозвучало сегодня на брифинге.

"Мы готовы купить системы Patriot у США. С финансированием нам помогут", - сказал Зеленский.

По его словам, Украина готова приобрести минимум 10 ЗРК.

"Я сказал об этом президенту Трампу во время нашего разговора по телефону. Он сказал мне, что Америка будет работать над этим. Кроме этого, у меня другой информации нет", — отметил он.

В начале апреля Зеленский призывал Запад дать Украине больше систем противовоздушной обороны Patriot.

Война в Украине идет 1149-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 17 апреля 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Deep State сообщает, что РФ продвинулась на Покровском направлении возле Надеждовки. Также есть продвижение россиян в районе Сухой Балки южнее Торецка. Украинские военные паблики пишут, что РФ увеличила дальность своих FPV-дронов. В Украине продлили военное положение и мобилизацию до 6 августа.

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