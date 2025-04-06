Президент Владимир Зеленский после сегодняшнего удара баллистикой призвал Запад дать Украине больше систем противовоздушной обороны Patriot.

Об этом Зеленский заявил в своем вечернем обращении.

По его словам, министры обороны и иностранных дел поднимут этот вопрос на ближайшем "Рамштайне", где не будут присутствовать США.

"Главных задач две, и это ПВО, именно "Пэтриоты", и вторая задача – это контингенты, максимальное приближение всех решений, проработка всех деталей", - сказал президент.

Поэтому Зеленский "поручил на двусторонней основе работать по ПВО, особенно с Соединенными Штатами Америки". В том числе по вопросам локализации производства в Украине.

Он также заявил, что при подписании Черноморской сделки Россия бы не смогла бить "Калибрами" из акватории Черного моря (такие удары ночью также имели место).

В свою очередь начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что РФ запустила по Украине шесть баллистических ракет.

Из них пять атаковали Киев и область. Сбить удалось только одну из них.

"К сожалению, баллистические ракеты, которых было собственно шесть, удалось уничтожить только одну", - сказал Игнат.

Он подчеркнул, что в настоящее время РФ делает упор на производство и использование баллистических ракет, а крылатых в процентном соотношении становится меньше. Это происходит из-за того, что баллистика сбивается только Patriot, а число этих систем ограничено и их не всегда хватает, чтобы защитить небо.

Напомним, Зеленский заявил, что за прошедшую неделю по украинским городам и селам было выпущено более 1460 управляемых авиационных бомб, почти 670 ударных дронов и более 30 ракет разных типов.

Сегодня утром РФ нанесла удар баллистическими ракетами по Киеву. Пожары возникли в Дарницком, Оболонском и Соломенском районах столицы.