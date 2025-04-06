После баллистического удара Зеленский призвал Запад дать Украине больше систем Patriot. Вечернее обращение
Президент Владимир Зеленский после сегодняшнего удара баллистикой призвал Запад дать Украине больше систем противовоздушной обороны Patriot.
Об этом Зеленский заявил в своем вечернем обращении.
По его словам, министры обороны и иностранных дел поднимут этот вопрос на ближайшем "Рамштайне", где не будут присутствовать США.
"Главных задач две, и это ПВО, именно "Пэтриоты", и вторая задача – это контингенты, максимальное приближение всех решений, проработка всех деталей", - сказал президент.
Поэтому Зеленский "поручил на двусторонней основе работать по ПВО, особенно с Соединенными Штатами Америки". В том числе по вопросам локализации производства в Украине.
Он также заявил, что при подписании Черноморской сделки Россия бы не смогла бить "Калибрами" из акватории Черного моря (такие удары ночью также имели место).
В свою очередь начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что РФ запустила по Украине шесть баллистических ракет.
Из них пять атаковали Киев и область. Сбить удалось только одну из них.
"К сожалению, баллистические ракеты, которых было собственно шесть, удалось уничтожить только одну", - сказал Игнат.
Он подчеркнул, что в настоящее время РФ делает упор на производство и использование баллистических ракет, а крылатых в процентном соотношении становится меньше. Это происходит из-за того, что баллистика сбивается только Patriot, а число этих систем ограничено и их не всегда хватает, чтобы защитить небо.
Напомним, Зеленский заявил, что за прошедшую неделю по украинским городам и селам было выпущено более 1460 управляемых авиационных бомб, почти 670 ударных дронов и более 30 ракет разных типов.
Сегодня утром РФ нанесла удар баллистическими ракетами по Киеву. Пожары возникли в Дарницком, Оболонском и Соломенском районах столицы.