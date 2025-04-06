За прошедшую неделю по украинским городам и селам было выпущено более 1460 управляемых авиационных бомб, почти 670 ударных дронов и более 30 ракет разных типов.

Об этом заявил президент Владиимир Зеленский.

Он отметил, что необходимо усилить давление на РФ.

"Давления на Россию до сих пор недостаточно, и ежедневные российские удары по Украине это доказывают. Этой ночью – баллистика против Киева, ударные дроны по области. Били также по Николаевской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой и Черкасской областях. Число воздушных атак растет. Россия продолжает террор, пока мир это позволяет", - пишет Зеленский.

Он сообщил, что количество воздушных атак растет.

"Такие атаки – ответ Путина на все международные дипломатические усилия. Каждый из партнеров увидел – Америка, вся Европа, весь мир – что Россия собирается дальше воевать и убивать. Потому никакого ослабления давления не может быть. Следует направлять все силы ради обеспечения безопасности и приближения мира", - подытожил президент.

Напомним, сегодня утром РФ нанесла удар баллистическими ракетами по Киеву. Пожары возникли в Дарницком, Оболонском и Соломенском районах. Один мужчина погиб.

Война в Украине идет 1138-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 6 апреля 2025 года в обновляемом онлайне.