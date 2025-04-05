В Киеве проходит встреча украинских военных с начальниками генеральных штабов Великобритании и Франции – адмиралом Энтони Радакиным и генералом Тьери Бюркаром.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своём телеграм-канале.

Тема обсуждения – размещение западного военного контингента в Украине после окончания войны.

"Есть ощутимый прогресс и первые детали относительно того, как может быть размещен контингент безопасности партнёров", – комментирует Зеленский.

В то же время недавно посетивший Вашингтон президент Финляндии Александр Стубб заявил, что сейчас не время обсуждать вопрос размещения миротворцев в Украине.

По мнению политика, к теме можно подойти только после того, как на территории страны прекратятся бои.

"Эта тема превратилась в символическую дискуссию, которая совершенно отклонилась от курса. Есть много других путей, как нам продолжить поддержку Украины. Наземные войска сейчас не находятся на нашей повестке", – передаёт слова Стубба немецкое издание die Welt.

Напомним, в Financial Times писали что Европа изучает возможность использовать ресурсы НАТО для отправки миротворцев в Украину.

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