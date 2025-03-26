Европейские миротворцы, возможное появление которых в Украине продолжает обсуждаться среди партнёров Киева, не будут воевать с российской армией.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе краткого интервью журналистам.

Таким образом, французский лидер подтвердил сообщения СМИ о том, что военный контингент ЕС не будет находиться на линии разграничения.

Верховный главнокомандующий Украины Владимир Зеленский в ответ сказал, что "никто не хочет втягивать в войну ту или иную страну".

Напомним, сегодня замглавы Офиса президента Игорь Жовква заявил, что Киев надеется на прибытие из Европы боевых частей, готовых к участию в реальных боевых действиях.

Ранее газета La Repubblica писала, что в Украине планируются две миротворческие миссии.

Война в Украине продолжается 1126-й день. Последние новости с главными событиями 25 марта 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным Deep State, армия РФ продвинулась около сёл Каменки и Тополей на западном берегу Оскола к северу от Купянска в Харьковской области. Российские телеграм-каналы пишут, что ВСУ вошли в село Демидовка Белгородской области РФ: заявлялось, что в населённом пункте идут бои, армия РФ пытается вытеснить украинские войска.

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