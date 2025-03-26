Киев надеется на прибытие из Европы не миротворческих, а боевых частей.

Такое заявление сделал заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква в интервью агентству AFP.

"Нам не нужна миссия по обеспечению мира. Каждый солдат должен быть готов к участию в реальных боевых действиях", – сказал Жовква.

Тем временем западные медиа сообщают, что страны Евросоюза отказались даже от планов по отправке в Украину миротворцев.

Напомним, РФ выступает против присутствия европейских войск в Украине и согласна рассматривать только миротворцев из нейтральных стран. А США отказываются давать военные гарантии европейским миротворцам, чего требует, в частности, Лондон.

В свою очередь Франция и Британия начали отходить от своих предложений о миротворцах в Украине и предлагают им альтернативы. В частности, президент Франции Эмманюэль Макрон рассматривает возможность создания миротворческой миссии для Украины под эгидой ООН.

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