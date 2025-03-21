Франция и Британия начали отходить от своих предложений по миротворцам в Украине и предлагают им альтернативы.

Об этом пишет The Telegraph.

По данным издания, президент Франции Эммануэль Макрон рассматривает возможность создания миротворческой миссии для Украины под эгидой ООН.

Французский лидер поднял эту тему на вчерашнем саммите Евросовета, где участвовал и генсек ООН Антониу Гутерриш. Особое внимание уделяется тому, что любые миротворческие силы ООН нуждаются в одобрении Совета Безопасности.

"Поскольку и Россия, и потенциально США выступают против этого, перспективы выглядят призрачными", - говорится в статье.

Свои первоначальные концепции меняет и премьер-министр Британии Кир Стармер.

Отмечается, что премьер "демонстрирует признаки смещения акцента с европейских "наземных сапог" для обеспечения мирного соглашения с Россией и вместо этого обращается к воздушной и морской поддержке для защиты Украины".

Ранее СМИ анализировали, что у Британии в настоящее время не хватает войск и техники, чтобы отправить их в Украину.

При этом продолжаются переговоры в рамках "коалиции желающих" направить свои войска в Украину. Но пока никаких решений по этому поводу не принято.