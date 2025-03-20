В Европе намерены создать специальный военный контингент для ввода в Украину. Если это произойдет, в него войдут авиация и флот.

Об этом сообщает агентство Bloomberg по итогам закрытой встречи глав генеральных штабов некоторых европейских стран в Лондоне.

"По наиболее вероятному плану британские и французские миротворцы разместятся в основных городах, портах и на объектах критической инфраструктуры Украины. В Черном море планируется дислоцировать патрульные корабли и минные тральщики", – пишет Bloomberg.

Самолеты и дополнительные наземные части хотят разместить в Польше и Румынии.

Решение о создании миротворческого контингента ещё не принято, и сейчас идут лишь консультации по этому вопросу.

Обсуждение прокомментировал военный обозреватель "Би-би-си" Фрэнк Гарднер. По его мнению, многонациональные силы могут никогда не развернуться в Украине. Ведь несмотря на все усилия Великобритании и Франции, крах идеи миротворцев – совершенно реальная возможность.

Гарднер назвал четыре причины, по которым идея может не воплотиться:

Пока нет прекращения огня, и его может не быть еще много месяцев. Кремль настроен строго против развертывания войск любых членов НАТО в Украине. Пока США не обещают свою воздушную поддержку. А несколько стран увязывают свое участие в миссии с наличием близкой авиаподдержки от США. Существует проблема с генерацией сил, то есть с поиском достаточного количества личного состава и техники для миссии. У Британии численность армии сейчас меньше, чем в любой период после наполеоновских войн.

Напомним, РФ выступает против присутствия европейских войск в Украине и согласна рассматривать только миротворцев из нейтральных стран. А США отказываются давать военные гарантии европейским миротворцам, чего требует, в частности, Лондон.

При этом большинство европейских стран не хотят отправлять миротворцев в Украину без участия США.