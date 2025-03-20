Попытку лидеров Европейского Союза выделить 5 миллиардов евро на поставку боеприпасов для Украины в текущем году заблокировали Франция и Италия. Это стало еще одним признаком наличия проблем в блоке при его попытках заменить поддержку США.

Об этом сообщает Bloomberg.

Большинство из 27 государств - членов ЕС, собравшихся в четверг в Брюсселе, выступили за финансирование военной помощи Киеву, однако Франция и Италия не согласились немедленно взять на себя обязательства по конкретным финансовым объемам, хотя Владимир Зеленский, выступая на саммите лидеров по видеосвязи, призвал дать деньги на закупку боеприпасов "как можно скорее".

Сегодняшние обсуждения в Брюсселе показали, что выделение 5 миллиардов евро на закупку 2 миллионов артиллерийских снарядов будет сложной задачей. Глава евродипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что она нацелена на то, чтобы лидеры одобрили хотя бы часть этого плана.

"Если мы не можем принять решение на весь год, давайте примем решение на краткосрочную перспективу", — сказала она.

По словам дипломатов, Франция и Италия, вторая и третья по величине экономики ЕС, воздержались от оглашения больших сумм помощи. А Италия еще и запросила больше технических и финансовых подробностей. Французские же дипломаты заявили, что, хотя они разделяют цели этих усилий Брюсселя, приоритетом для них является реализация части кредитного пакета для Киева в размере 18 миллиардов евро.

Позавчера сообщалось, что Италия и Испания выступили против идеи Каллас удвоить военную помощь Киеву в текущем году.

А в феврале мы писали, что четыре европейских страны оказались против выделения Евросоюзом крупнейшего пакета военной помощи Украине на сумму 20 миллиардов евро.