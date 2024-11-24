Россия производит за три месяца столько оружия и боеприпасов, сколько весь Европейский Союз за год.

Об этом сообщил министр обороны Германии Борис Писториус, которого цитирует Spiegel.

По его словам, Владимир Путин "полностью переключился на военную экономику", а Европа сталкивается с долгосрочной угрозой.

Немецкую же безопасность Писториус назвал "хрупким активом" и призвал больше в нее инвестировать.

"Наша безопасность является хрупким активом. Германия должна ускорить темпы и инвестировать больше в свой военный потенциал", – предупредил министр.

Напомним, Евросоюз передал Украине более 980 000 артснарядов из обещанного миллиона. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель признал, что ЕС не смог поставить оговоренное ранее количество боеприпасов к весне 2024 года, но заверил, что до конца года Киев получит все необходимое оружие, и даже сверх того.

Война в Украине идет 1005-й день. Следим за последними новостями и ключевыми событиями 24 ноября 2024 года в обновляемом в онлайне.

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