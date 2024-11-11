Евросоюз передал Украине почти все снаряды из обещанного миллиона – Боррель
Евросоюз передал Украине более 980 000 артснарядов из обещанного миллиона.
Об этом сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в ходе своего визита в Киев.
Боррель признал, что ЕС не смог поставить оговоренное ранее количество боеприпасов к весне 2024 года, но заверил, что до конца года Украина получит все необходимое оружие, и даже сверх того.
В общей сложности до конца года европейские партнёры должены поставить в Украину более 1,5 миллиона боеприпасов.
Ранее Боррель заявил, что Евросоюз приблизился к разблокированию 6,6 млрд на оружие для Украины.
Война в Украине продолжается уже 990-й день. Последние новости с ключевыми событиями 11 ноября 2024 года – у нас в обновляемом онлайне.
Накануне ночью Украину атаковало рекордное количество российских "Шахедов" – 145 беспилотников. Силы ПВО сбили 62 дрона. Также газета The Washington Post со ссылкой на американские и украинские источники написала, что Москва собрала 50-тысячную группировку в Курской области, куда входят и военные из Северной Кореи – идёт подготовка к крупному контрнаступлению.
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