Сегодня, 9 ноября, в Киев прибыл глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Об этом он написал в соцсети Х и опубликовал фото с вокзала.

Боррель заявил, что это его последний визит в качестве верховного представителя ЕС.

"Поддержка Украины была моим личным приоритетом в период моего мандата и останется главным вопросом повестки дня ЕС", - написал глава европейской дипломатии.

Напомним, ранее Боррель заявил, что если в Украину перестанет поступать военная помощь с Запада, война завершится через 15 дней победой РФ.

Война в Украине идет уже 988-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 9 ноября 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Войска РФ вошли в село Сонцовка к северо-западу от Курахово, свидетельствует карта Deep State. Армия РФ возобновила наступательные действия на Погребки, Зеленый Шлях, Дарьино и Суджу в Курской области.

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