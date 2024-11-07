Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сказал журналистам после встречи европейских лидеров в Будапеште, что помощь Украине в виде кредита со стороны США и Европы в размере 50 миллиардов евро, которая уже была согласована, теперь является "открытым вопросом" после победы Дональда Трампа на выборах.

Об этом сообщает Bloomberg.

Пакет мер недостаточен для дальнейшего финансирования Украины, а западные страны устали выделять деньги, сказал Орбан.

По его словам, после победы Трампа на этой неделе страны ЕС также движутся в направлении более четкого определения своих обязательств и целей в Украине.

В конце октября страны "Большой семерки" согласовали механизм кредита для Украины на 50 миллиардов евро, выплачиваемого за счет доходов от замороженных российских активов. Тогда утвердили техническое решение, обеспечивающее последовательность, координацию, справедливое распределение кредитования и солидарность между всеми партнерами G7.

Незадолго до этого сообщалось, что Венгрия заблокирует выделение Украине кредита на 50 миллиардов евро.