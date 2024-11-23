Из четырёхсот тяжёлых колесных бронемашин MRAP, обещанных Берлином, Киев получил лишь 26 единиц техники.

Об этом пишет немецкий таблоид Bild.

400 единиц бронетехники Украине было обещано поставить до конца года. Минобороны Германии планирует передать остальные машины в следующем году. Под их производство власти ФРГ выделили 315 миллионов евро.

Как пишет издание, причина задержки поставок – "несвоевременное разрешение США на экспорт автомобильных комплектующих", а также неозвученные проблемы у немецкого производителя – компании Flensburger Fahrzeugbau.

На днях в Украину доставили систему NASAMS, которую Канада обещала оплатить почти два года назад.

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