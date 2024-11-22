Система ПВО NASAMS, на которую Канада пообещала выделить 406 миллионов долларов почти два года назад, наконец-то доставлена в Украину.

Об этом заявил министр обороны страны Билл Блэр, сообщает СВС.

"Я не могу предоставить вам больше информации об этом из-за оперативной безопасности, но мы наконец-то смогли это сделать – и я думаю, что это будет иметь значение, поскольку это позволит им защитить общины", – сказал Блэр.

Ранее сообщалось, что треть мощностей украинской ПВО составляют комплексы HAWK из Тайваня, которым больше 60 лет.

Война в Украине идет 1003-й день. Следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 ноября 2024 года в обновляемом в онлайне.

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