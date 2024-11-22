Россия передала Северной Корее системы ПВО в обмен на ее войска. Об этом заявил советник по нацбезопасности президента Южной Кореи Син Вонсик, передает АР.

Южнокорейский эксперт полагает, что речь идет о ракетах С-400, пусковых установках и наземных радарных комплексах. Полученные системы могут включать в себя оборудование для борьбы с беспилотниками.

Северная Корея способна самостоятельно создавать зенитные ракеты только меньшей дальности.

Многие наблюдатели говорят, что Северная Корея, вероятно, почувствовала острую необходимость в усилении своей ПВО после того, как в октябре Южная Корея запускала беспилотники для разбрасывания пропагандистских листовок над Пхеньяном.

Ранее глава Северной Кореи Ким Чен Ы заявил, что обстановка на Корейском полуострове может привести к "самой разрушительной термоядерной войне".

"Никогда еще стороны конфликта на Корейском полуострове не были в настолько опасной и острой конфронтации, в ситуации, которая в любой миг может перерасти в самую разрушительную термоядерную войну", - сказал Ким на открытии выставки вооружения в Пхеньяне.

По его словам, США разворачивают свои "громадные стратегические средства", в том числе ядерные, "ради поддержания и укрепления своего господства над сателлитами".

Ранее в Пентагоне заявили, что правительство США должно вести диалог с Россией, Китаем и КНДР с целью предотвращения угрозы ядерной войны.