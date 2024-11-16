Северная Корея поставила россиянам ракетные и артиллерийские системы большой дальности. Некоторые из них были переброшены в Курскую область.

Об этом пишет газета Financial Times.

Издание сообщает, что за последние недели КНДР поставила около пятидесяти 170-мм самоходных гаубиц M1989 Koksan, дальность стрельбы которых – 40 километров при использовании обычных снарядов и 60 километров при работе с управляемыми боеприпасами. Эшелон "Коксанов" ранее был замечен в Красноярске.

С нимим в РФ было переправлено двадцать модернизированных 240-мм реактивных систем залпового огня М1991 (аналог российских РСЗО "Ураган").

Старший научный сотрудник Фонда Карнеги в Вашингтоне Майкл Кофман сказал, что это следует модели углубления северокорейского участия в войне, начиная с отправки больших объёмов боеприпасов, оружия и заканчивая непосредственным привлечением к боевым действиям военных КНДР, что может помочь россиянам вернуть под контроль Курскую область.

Кофман отметил, что Северная Корея уже сыграла решающую роль в предоставлении миллионов артиллерийских боеприпасов для российских военных в прошлом году.

Напомним, об участии войск Северной Кореи в боях против ВСУ под Курском сообщил Государственный департамент США.

Ранее в Reuters писали, что контингент КНДР впервые вступил в бой с украинской армией.