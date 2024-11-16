Северная Корея хочет получить доступ к российским технологиям за свое участие в войне против Украины.

Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига во время пресс-конференции с японским коллегой Иваей Такеши, передает "РБК- Украина".

"По данным украинской разведки, Пхеньян хочет обменять свое участие в агрессии против Украины на доступ к российским технологиям в ракетной, ядерной и других военных программах. Это очень угрожающе и все это не может не беспокоить наших партнеров", - сказал он.

Глава МИД отметил, что только мощная поддержка Украины может остановить РФ.

"Только мощная и системная поддержка Украины может остановить Россию и принести справедливый и устоявшийся мир. Поражение России в Украине остановит других агрессоров и всю "ось зла" от захватнических планов", - добавил министр.

Накануне в Госдепартаменте США сообщили, что военнослужащие КНДР начали участвовать в боевых операциях против ВСУ в Курской области.

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