Южная Корея может отказаться от намерения поставлять оружие Украине из-за победы Дональда Трампа на президентских выборах США.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Сеул хочет понять позицию Трампа и как она повлияет на поддержку Украины другими странами.

"Было бы довольно неловко, если бы Южная Корея, даже не являющаяся членом НАТО, вмешалась в этот момент, если Трамп придет в Белый дом и захочет выйти из конфликта", - говорит южнокорейский эксперт.

Ранее в США заявили, что военнослужащие КНДР уже начали участвовать в боевых операциях против ВСУ в Курской области.

Также СМИ писали, что россияне собрали в Курской области 50-тысячную группировку, куда вошёл и северокорейский контингент.

Война в Украине идет уже 993-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 14 ноября 2024 года в обновляемом онлайне.

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