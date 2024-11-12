Военнослужащие КНДР начали участвовать в боевых операциях против ВСУ в Курской области.

Об этом сообщил замруководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.

Ранее в Washington Post писали, что россияне собрали в Курской области 50-тысячную группировку, куда вошёл и северокорейский контингент.

Война в Украине продолжается 991-й день. Последние новостями с ключевыми событиями 12 ноября 2024 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Вчера стало известно, что в селе Старые Терны была взорвана дамба Кураховского водохранилища. Украина заявила, что её уничтожили россияне с целью усложнить снабжение обороны к западу от Курахово. Также украинские военные сообщили о продвижении войск РФ на запад в сторону Днепропетровской области и на северо-запад в сторону Покровска – по трассе от захваченного Селидово.

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