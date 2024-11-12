Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, который пригрозил выгнать США из Альянса за план Дональда Трампа по Украине, выступил за продолжение войны.

Слова генсека НАТО цитирует агентство Reuters.

"Мы должны подтвердить свою приверженность продолжению войны, и мы должны сделать больше, чем просто удерживать Украину в бою", - заявил Рютте на встрече с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже.

Reuters полагает, что его слова стали "посланием следующей администрации США".

Макрон на том же брифинге заявил, что будет продолжать настаивать на отправке помощи Украине столько, сколько потребуется.

"Это единственный путь к переговорам, и я хочу четко заявить, что когда придет время, ничего не должно быть решено по Украине без украинцев и по Европе без европейцев", - сказал французский президент.

Напомним, недавно Рютте заявил, что "время не на стороне Украины" в этой войне.

Ранее телеканал CNN сообщал, что страны НАТО готовятся к тому, что США начнут играть меньшую роль в поддержке Украины, перекладывая на остальных членов Альянса все больше нагрузки.