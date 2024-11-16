Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина находится в "неплохом положении" по обещанным ей средствам ПВО.

Об этом он рассказал в интервью "Украинскому радио".

"По количеству договоренностей о ракетах для Пэтриотов, Насамсов, Хоуков, IRIS-T и т.д., многих систем ПВО мы сейчас находимся в очень неплохом положении", - сказал президент.

Также он рассказал, что Украины разработала четыре вида ракет.

"У нас появились четыре вида ракет, сейчас идут испытания. Далее – морские дроны, которые уничтожили большое количество Черноморского флота РФ", – сообщил Зеленский.

Вероятно, речь о баллистических и крылатых ракетах, о разработке которых Киев заявлял ранее.

Ранее журнал Forbes писал со ссылкой на заявление бывшего чиновника Пентагона Тони Ху, что треть мощностей украинской ПВО составляют комплексы HAWK из Тайваня, которым больше 60 лет.

Война в Украине идет 995-й день. Следим за последними новостями и ключевыми событиями 16 ноября 2024 года в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.