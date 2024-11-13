ВСУ начали применять американские снаряды для советской САУ "Пион", которая отличается огромной длиной ствола.

Об этом сообщает немецкий таблоид Bild.

Корреспондент издания побывал на украинских позициях под Торецком в Бахмутском районе Донецкой области и увидел там самоходную артиллерийскую установку 2С7 массой 60 тонн со стволом в 12 метров. Это самая тяжёлая пушка в мире из ныне действующих, с сильнейшей отдачей. Её разработали в СССР в 1960-е годы для уничтожения бетонных укреплений противника.

"Пион" использует снаряды калибра 203 мм, каждый массой 100 кг. Украина в последнее время их применяла редко из-за дефицита боеприпасов. Но недавно США передали для ВСУ свои подходящие снаряды 1950-1960-х годов, произведенные под САУ М110 и М115.

Ранее мы сообщали, что треть мощностей украинской ПВО составляют зенитно-ракетный комплексы HAWK из Тайваня, которым больше 60 лет.

Между тем администрация уходящего президента США хочет передать Киеву всю ранее согласованную помощь до окончания срока полномочий Джо Байдена. В Пентагоне подсчитали, что для Украины у Вашингтона осталось около $7,1 млрд, включая $4,3 млрд, одобренных Конгрессом в апреле.