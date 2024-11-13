ВСУ стали использовать американские снаряды 1960-х годов для САУ "Пион"
ВСУ начали применять американские снаряды для советской САУ "Пион", которая отличается огромной длиной ствола.
Об этом сообщает немецкий таблоид Bild.
Корреспондент издания побывал на украинских позициях под Торецком в Бахмутском районе Донецкой области и увидел там самоходную артиллерийскую установку 2С7 массой 60 тонн со стволом в 12 метров. Это самая тяжёлая пушка в мире из ныне действующих, с сильнейшей отдачей. Её разработали в СССР в 1960-е годы для уничтожения бетонных укреплений противника.
"Пион" использует снаряды калибра 203 мм, каждый массой 100 кг. Украина в последнее время их применяла редко из-за дефицита боеприпасов. Но недавно США передали для ВСУ свои подходящие снаряды 1950-1960-х годов, произведенные под САУ М110 и М115.
Ранее мы сообщали, что треть мощностей украинской ПВО составляют зенитно-ракетный комплексы HAWK из Тайваня, которым больше 60 лет.
Между тем администрация уходящего президента США хочет передать Киеву всю ранее согласованную помощь до окончания срока полномочий Джо Байдена. В Пентагоне подсчитали, что для Украины у Вашингтона осталось около $7,1 млрд, включая $4,3 млрд, одобренных Конгрессом в апреле.