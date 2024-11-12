В Пентагоне уточнили оставшуюся сумму на военную помощь Украине.

Об этом сообщил корреспондент "Голоса Америки" Остап Ярыш.

По его словам, осталось около $7,1 млрд, включая $4,3 млрд, одобренных Конгрессом в апреле, плюс $2,8 млрд, которые стали доступны после пересчетов.

"Кроме того, около 2,2 млрд долларов доступны по программе USAI. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер подчеркнул, что США будут спешить с оказанием помощи Украине и используют все имеющиеся средства" , - написал Ярыш.

Напомним, администрация уходящего президента США хочет передать Киеву всю ранее согласованную помощь в размере шести миллиардов долларов до окончания срока полномочий Джо Байдена.

"До 20 января мы отправим Украине все ресурсы, которые согласовал Конгресс", – заявили в Белом доме.

Между тем, как стало известно, республиканцы в Палате представителей не намерены принимать новый закон о помощи Украине.

Война в Украине идет уже 991-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 12 ноября 2024 года в обновляемом онлайне.

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