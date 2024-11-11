Республиканское большинство в Палате представителей не намерено в обозримом будущем принимать новый законопроект о помощи Украине.

Об этом сообщает американский новостной сайт HuffPost со ссылкой на представителя спикера Майка Джонсона.

"Представитель спикера Палаты представителей Майка Джонсона (республиканца от Луизианы) сообщил HuffPost, что республиканское большинство не заинтересовано в принятии дополнительного законопроекта по Украине в ближайшее время. В апреле Джонсон поставил на кон свою политическую жизнь, выдвинув законопроект о финансировании Украины на обсуждение Палаты представителей вопреки желанию многих членов его партии", - сказано в публикации.

Между тем администрация уходящего президента США хочет передать Киеву всю ранее согласованную помощь в размере шести миллиардов долларов до окончания срока полномочий Джо Байдена.

"До 20 января мы отправим Украине все ресурсы, которые согласовал Конгресс", – сказал Джейк Салливан.

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