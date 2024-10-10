Киевский оборонный завод "Артем", который периодически подвергается ракетным атакам, подозревают в растрате 8,3 млн долларов при производстве артиллерийских снарядов.

Об этом сообщает САП.

Вскоре дело начнет рассматриваться в суде по сути.

По версии следствия, в 2017 году иностранный предприниматель вступил в сговор с украинскими чиновниками, в том числе с замминистра, чтобы они обеспечили американской компании с признаками фиктивности контракт на закупку оборудования для изготовления корпусов 152/155-мм снарядов.

Компания получила авансом половину стоимости контракта, 8,3 млн долларов, сразу же вывела их на счета других компаний, та их потратила, а Украина не получила снарядов.

Кроме того, прокурором САП заявлен иск к обвиняемым о возмещении ущерба, причиненного уголовным правонарушением.

Напомним, в декабре прошлого года в Киеве разоблачили чиновника Минобороны при попытке хищения 1,5 млрд грн на закупки артиллерийских снарядов для ВСУ.

Ранее мы писали, что БЭБ расследует возможное воровство не менее 20 млн гривен на строительстве укрытий для учебных заведений в Киевской области.