НАБУ провело обыск у компании, которая подозревается в растрате на закупках тепловизоров для ВСУ
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщает, что провело обыск у компании, которая поставила армии тепловизоры на 1,5 млрд гривен с задержкой в более чем девять месяцев.
Об этом заявляет пресс-служба НАБУ.
Компания получила предоплатой почти полную сумму контракта - от 80 до 100%.
Ее подозревают в растрате государственных средств в особо крупных размерах.
Минобороны подало иск о взыскании дебиторской задолженности и штрафных санкций. Компании предложили добровольно выдать необходимые следствию вещи и документы. После отказа было принято решение о проведении обыска.
В ходе обыска был взломан сейф, который представители компании не захотели открывать детективам.
Зарубежные компании, аффилированные с поставщиками, подозреваются в отмывании средств, сообщают в НАБУ.
Ранее НАБУ и САП при оперативном сопровождении Департамента стратегических расследований Нацполиции сообщили экс-руководителям государственного предприятия "Заря" - "Машпроект" о завладении 1,32 млрд грн.
Также недавно в Украине разоблачили компанию, которая завозила военную амуницию для ВСУ, но продавала ее в магазинах.