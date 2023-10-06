Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщает, что провело обыск у компании, которая поставила армии тепловизоры на 1,5 млрд гривен с задержкой в более чем девять месяцев.

Об этом заявляет пресс-служба НАБУ.

Компания получила предоплатой почти полную сумму контракта - от 80 до 100%.

Ее подозревают в растрате государственных средств в особо крупных размерах.

Минобороны подало иск о взыскании дебиторской задолженности и штрафных санкций. Компании предложили добровольно выдать необходимые следствию вещи и документы. После отказа было принято решение о проведении обыска.

В ходе обыска был взломан сейф, который представители компании не захотели открывать детективам.

Зарубежные компании, аффилированные с поставщиками, подозреваются в отмывании средств, сообщают в НАБУ.

Ранее НАБУ и САП при оперативном сопровождении Департамента стратегических расследований Нацполиции сообщили экс-руководителям государственного предприятия "Заря" - "Машпроект" о завладении 1,32 млрд грн.

Также недавно в Украине разоблачили компанию, которая завозила военную амуницию для ВСУ, но продавала ее в магазинах.