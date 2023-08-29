В Украине раскрыта схема наживы на одесском аэропорте на 2,6 млрд гривен, к которой причастен бывший мэр.

Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

Как заявляет Бюро, схему организовали еще в 2011 году два местных известных предпринимателя во время приватизации объекта. Речь идет о Борисе Кауфмане и Александре Грановском.

По данным следствия, подозреваемые получили в совместное пользование имущество аэропорта, которое не подлежало приватизации, поскольку имело общегосударственное значение, обеспечивало выполнение функций пограничного и таможенного контроля. Сделку закрепил горсовет, а лоббировал тогдашний мэр города. Ему тоже объявили подозрение. На тот момент должность градоначальника занимал Алексей Костусев.

Бизнесменов обвиняют в завладении имуществом аэропорта на 118 млн грн и незаконном получении доходов от его деятельности в течение 2012-2022 годов еще на 2,5 млрд грн.

Всего по делу проходят подозреваемыми пять человек: два названных предпринимателя, бывший мэр, бывший заместитель мэра и директор ООО.

Ранее НАБУ и САП объявили подозрения двум топ-чиновникам в растрате десятков миллионов при закупке продуктов.

Также Бюро рассказывало о разоблачении международной коррупционной схемы с паспортами, которая принесла полмиллиарда гривен убытков.