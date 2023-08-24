Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили подозрения первому заместителю министра агрополитики и экс-замминистру экономики. Их подозревают в растрате более 62 млн гривен при закупке продуктов.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ в Telegram.

Отмечается, что расследование касается злоупотреблений более чем на 62 млн грн при закупке гуманитарной помощи. Речь идет о двух эпизодах.

В первом случае следователи указывают о закупке продуктов на средства "Укрзализныци" для населения восьми областей и города Киева. Они якобы производились по ценам, которые были в 2-3 раза выше рыночных. При этом закупки производились у польской фирмы, но проводили их через посредника. В результате реализации схемы с марта по август 2022 года "УЗ" понесла убытки на 28,8 млн гривен.

По версии следствия, схему организовал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия. Эту должность с 2021 года занимает Тарас Высоцкий.

Во втором эпизоде речь идет о закупке продуктов у иностранного производителя из Турции в тот же период. Следствие указывает, что закупки производились с участием Высоцкого. Благодаря вовлечению в схему подконтрольных фирм, цены завышали.

При этом правоохранители утверждают, что к реализации сделки был привлечен экс-замминистра экономики. В этом случае "Укрзализныце" был причинен ущерб на 33,7 млн гривен.

Фамилию чиновника НАБУ и САП не указывают, однако, по данным "Центра противодействия коррупции" из судебного реестра, известно, что в 2022 году детективы проводили обыск у тогдашнего заместителя министра экономики Александра Грибана в рамках расследования злоупотреблений, связанных с распределением гуманитарной помощи.

Тогда у чиновника изъяли 19 800 евро, 55 602 доллара, ноутбук Apple MacBook Pro 13 и мобильный телефон Apple iPhone X. В конце июня 2023 года Грибана уволили с должности по собственному желанию.

Напомним, в НАБУ заявляли, что порядок закупок во время военного положения требует критических изменений.

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