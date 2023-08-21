Украинцы смогут заработать на разоблачении коррупции. НАПК планирует уже в начале сентября запустить специальный портал, куда можно будет анонимно сообщить о фактах коррупции и после решения суда получить 10% от сорванной схемы. Но не более 14 млн гривен.

Об этом сообщил глава НАПК Александр Новиков в эфире телемарафона.

"Это – специальный ресурс, который обеспечит анонимное послание уведомлений работниками организаций о коррупции в их организациях, которые будут попадать руководителям организации или уполномоченным по предотвращению коррупции, а также специальным субъектам – НАБУ, ГБР, Национальному агентству, Национальной полиции", - рассказал Новиков.

Он обещает, что портал будет "самым современным в мире" и будет учитывать рекомендации ЕС и опыт других стран.

При том уже сейчас в ВАКС рассматривают первое дело, по которому свое коррупционное вознаграждение может получить гражданин, доложивший о нем.

Напомним, согласно данным опроса КМИС, 89% опрошенных граждан Украины считают коррупцию главнейшей проблемой в стране после войны.

Ранее мы писали, что министр финансов Сергей Марченко заявил, что Запад сейчас "готов принять" факт коррупции в Украине. По его словам, за время войны "коррупция перешла в другой формат".