Запад сейчас "готов принять" факт коррупции в Украине, которую украинцы считают главнейшей проблемой в стране после войны.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в интервью "Радио Свобода".

По его словам, за время войны "коррупция перешла в другой формат", но "партнеры готовы принять, что у нас может быть коррупция", потому что этот процесс требует времени, однако постоянные коррупционные скандалы не дают Украине "дополнительные аргументы".

Хотя в целом Марченко считает, что уровень коррупции в Украине сейчас самый низкий за все годы независимости.

"Я уже достаточно опытный. За 20 лет, которые я понимаю процессы в этой стране, уровень коррупции сейчас самый низкий. Возможно, в некоторых секторах он достаточно высокий, но в целом по системе. Это мое ощущение и определенное понимание цифр", - рассуждает министр.

На днях СБУ задержала очередного военкома и областного чиновника за коррупцию и помощь уклонистам.

Также мы писали, как НАПК вменил бывшему замглавы Офиса президента Тимошенко четыре коррупционных действия.

Война в Украине идет уже 532-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 9 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На Запорожском направлении российские войска пошли в контратаку под Работино, чтобы восстановить утраченное положение. В Херсонской области украинский спецназ форсировал Днепр и высадился на левом берегу, западнее села Казачьи Лагеря, утверждает военный обозреватель BILD Юлиан Репке.

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