Бюджет Украины получает 80 млрд гривен доходов, тогда как на войну за месяц тратится 130 млрд гривен.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко на встрече с Европейской бизнес-ассоциацией.

Пресс-служба ассоциации сообщает, что на встрече Марченко заявил, что ключевая задача – создать условия для финансирования военного бюджета.

Он также сказал, что на прошлой неделе Верховная Рада поддержала изменения в госбюджет, которыми увеличены расходы на военные нужды (более, чем на полтриллиона). Это самое большое увеличение бюджета в истории Украины. Премьер Шмыгаль сообщал, что более 518 млрд грн пойдут на выплаты военным, закупку военной и специальной техники, оборудования и т.д., а 19 млрд – пойдут в резервный фонд.

По словам министра, в этом году важно собрать запланированные налоги, однако кардинальных налоговых изменений не планируется.

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