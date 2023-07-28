Бывшему заместителю главы Офиса президента Кириллу Тимошенко вменяют четыре коррупционных деяния.

Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).

Как передает ведомство, для вручения протокола сегодня Тимошенко не явился. Теперь документ будет направлен ему по почте.

НАПК установило, что Тимошенко "использовал полномочия в личных интересах и дважды нарушил определенные Законом ограничения по получению подарков".

Занимая должность заместителя главы Офиса президента, он подписал письмо в адрес Госпогранслужбы с просьбой предоставить разрешение на выезд за границу своему подчиненному якобы для служебной командировки. Однако НАПК установило, что настоящей целью выезда был частный интерес – оформление виз Тимошенко и его сыну.

Кроме того, экс-чиновник в прошлом году трижды безвозмездно проживал во львовском гостиничном комплексе Emili Resort, причем дважды - вместе с женой и сыном. Подтвердить факт оплаты за проживание более чем на 45 тысяч грн он не смог.

Также летом 2022 года Тимошенко получил бесплатные услуги по прокату авто Porsche Taycan на сумму 122 тысяч грн.

Еще одним эпизодом является "совершение им действий в условиях реального конфликта интересов". За указанные деяния предусмотрена административная ответственность.

Напомним, в конце января Зеленский уволил замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко. В то время было объявлено об отставке сразу нескольких высокопоставленных чиновников, кроме Тимошенко: заместителя министра обороны Вячеслава Шаповалова, заместителя генпрокурора Алексея Симоненко, заместителей министра развития громад и территорий Украины Ивана Лукери и Вячеслава Негоды и заместителя министра социальной политики Украины Виталия Музыченко.

Зеленский давал понять, что кадровые решения были связаны с последними коррупционными скандалами. В частности, в один из таких скандалов минувшей осенью попал Кирилл Тимошенко. Пресса писала, что внедорожник Chevrolet Tahoe, на котором на тот момент ездил заместитель главы Офиса президента, был предназначен для эвакуации людей из зоны боевых действий.

Ранее бывший пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что экс-заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в 2019 году запрещал говорить, что Крым - это Украина.