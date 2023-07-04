Адвокат Тернопольского облсовета Михаила Головко, который вчера вышел под залог в 805 тысяч и вернулся на работу, пояснил "Стране" как это произошло.

"Головко - глава и депутат областного совета, и обязанность ходить на работу для него никто не отменял. На сегодняшний день наличие уголовного производства не является препятствием для выполнения своих должностных обязанностей", - сообщил адвокат Александр Тананакин.

Напомним, 29 июня за главу Тернопольского облсовета Михаила Головко внесли залог в размере 802 тысячи гривен, он вышел из-под ареста. Его адвокат отказался сообщать, кто заплатил залог.

Еще 26 июня НАБУ заявило о задержании главы Тернопольского облсовета. Сообщалось, что это произошло при передаче взятки, которую Головко и еще несколько человек требовали у бизнесмена, занимавшегося волонтерством. Деньги вымогали за подписание актов выполненных работ по строительству и ремонту инфраструктурных объектов коммунальным предприятием Тернопольского облсовета.

Сразу после задержания Головко вручили подозрение по этому делу.

А 28 июня Головко арестовали по делу о вымогательстве взятки с волонтера с альтернативой внесения залога в размере 805 200 гривен.