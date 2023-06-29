За главу Тернопольского облсовета Михаила Головко внесли залог в размере 802 тысячи гривен.

Теперь он вышел из-под ареста.

Адвокат Головко Александр Тананакин отказался сообщать, кто заплатил залог.

"К сожалению, не могу самостоятельно разглашать такую информацию без согласования с клиентом", - отметил адвокат.

Напомним, 26 июня НАБУ заявило о задержании главы Тернопольского облсовета. Сообщалось, что это произошло при передаче взятки, которую Головко и еще несколько человек требовали у бизнесмена, занимавшегося волонтерством. Деньги вымогали за подписание актов выполненных работ по строительству и ремонту инфраструктурных объектов коммунальным предприятием Тернопольского облсовета.

Сразу после задержания Головко что вручили подозрение по этому делу.

Вчера Головко арестовали по делу о вымогательстве взятки с волонтера с альтернативой внесения залога в размере 805 200 гривен.

Также Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения еще двум фигурантам по делу о вымогательстве в Тернопольском облсовете Игорю Гайдуку и Игорю Демьянчуку.