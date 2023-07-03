В Тернополе ограбили квартиру депутата горсовета Михаила Сыротюка.

Об этом "Стране" стало известно из источников в правоохранительных органах.

"Потерпевший заявил, что грабители подобрали ключи и открыли дверь его квартиры. Ворам удалось украсть ценностей почти на пять тысяч долларов, а именно $1600 наличными и драгоценности", – рассказывает источник.

Он также добавил, что по данному факту открыто уголовное дело. Грабители еще не установлены.

Напомним, главе Тернопольского облсовета Игорю Гайдуку вручили подозрение в злоупотреблениях при ремонте дорог. Позже стало известно, что за него внесли залог меньше миллиона гривен, он вышел на свободу.

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