В центре Киева ограбили атташе посольства США Эндрю Гелбрейта. У него забрали деньги, телефон и документы.

Об этом "Стране" рассказал источник в правоохранительных органах.

"Ограбление случилось 2 июня, но обратился в полицию Гелбрейт 7 июня. По его словам, ограбление произошло в парке Шевченко. Украли мобильный телефон, 400 долларов и документы", - рассказал источник.

Он также добавил, что, по состоянию на сегодняшний день, преступник не найден.

Ранее мы рассказывали, что в Киеве отправили в тюрьму гостя из Кривого Рога, который ограбил студентку во время блэкаута возле метро. Суд признал мужчину виновным и приговорил к 8,5 годам лишения свободы.

Война в Украине идет 471-й день. Мы следим за новостями 9 июня 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги событий 8 июня. Вчера начался поток заявлений из России и с Запада о том, что началось масштабное украинское наступление в направлении сухопутного коридора в Крым. Украинские военные паблики сообщают о происходящем скупо, но дают понять, что активизация наступательных действий на южном направлении произошла. Украинские власти начали осторожно намекать на то, что наступление Украины уже началось, однако со многими оговорками.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Анализ военно-политической ситуации за минувшие сутки в блоге Олеси Медведевой.