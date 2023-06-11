В Одессе полицейский ограбил автозаправку. Об этом "Стране" стало известно из источников в правоохранительных органах.

"Закрыв лицо медицинской маской, 30-летний сержант полиции Николай Терлецкий ворвался на АЗС и начал душить девушку кассира, требуя от нее деньги. После этого полицейский брызнул девушке в лицо слезоточивым газом, забрал ее мобильный телефон и скрылся с места преступления",- рассказывает источник "Страны".

Сколько денег удалось украсть источник не уточняет. Он также добавил, что сотрудник полиции уже задержан ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что в Киеве трое военнослужащих Отдельного президентского полка имени Гетьмана Богдана Хмельницкого ограбили и избили жителя столицы. Они применили против него газовый баллончик и забрали телефон.

Также мы сообщали, что мариупольского правоохранителя, который перешел на службу к террористам после захвата Мариуполя, осудили на 15 лет лишения свободы. Бывший правоохранитель передавал данные о действующих работниках полиции и лично идентифицировал их на блокпостах, когда они пытались выехать на подконтрольную Украине территорию.