В Криворожском районе Днепропетровской области произошло жестокое убийство пожилой женщины. Ее избили, зарезали, а потом сожгли двое мужчин.

"Страна" узнала подробности резонансного преступления.

По информации источника "Страны" в правоохранительных органах, тело женщины Блудовой Устинии Константиновны, 1957 года рождения было обнаружено в 16:33 в посёлке Широкое по улице Тополина 27, после тушения пожара в частном жилом доме.

"Во время проведения работниками полиции следственно-оперативных мероприятий в совершении данного преступления разоблачены неработающие местные жители Чарушин Александр Александрович 1979 года рождения, ранее судимый, и Потороч Игорь Сергеевича 2003 года рождения", - рассказывает источник.

По его словам, подозреваемые сознались в совершении убийства.

"Они рассказали, что перед тем, как убить Блудову, они вместе употребляли спиртные напитки, в ходе чего возникла словесная перепалка, после которой Чарушин и Потороч нанесли Блудовой многочисленные удары тупым твердым предметом по голове и один удар ножом в область брюшной полости, от которых наступила ее смерть, после чего они завладели денежными средствами убитой в размере 500 грн. и мобильным телефоном и скрылись с места преступления.

В дальнейшем, в целях сокрытия следов преступления, Чарушин вернулся в дом потерпевшей и поджег ее труп",- рассказывает источник.

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