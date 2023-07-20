Глава Министерства финансов Украины Сергей Марченко заявил, что Вашингтону проще дать Украине оружие, а не деньги.

Об этом он сказал в интервью "Экономической правде".

"США удобнее давать нам оружие, HIMARS, ракеты - все что угодно, но не средства", - сказал министр.

По его мнению, это связано с тем, что американские избиратели не хотят содержать украинских пенсионеров, врачей и учителей.

"Они говорят: "А что, у нас проблем нет?", - заявил Марченко.

В этом году, утверждает глава Минфина, Украина получила уже более 23 миллиарда долларов международной финансовой помощи.

По его словам, до конца года Киев уже обеспечен финансами, но зоной риска остается бюджет сектора безопасности и обороны.

Марченко подчеркнул, что Украина отчитывается "за каждый потраченный доллар", а в стране действует специальный офис инспекторов США, изучающих этот вопрос.

"Любой коррупционный скандал отрицательно сказывается на отношении к Украине", - отметил он.

Известно, что Марченко считает, что профинансировать возвращение выплат в 30 тысяч гривен военным в тылу, можно только повысив налоги.

Ранее Кабинет министров Украины и группа кредиторов Украины одобрили проект нового меморандума с МВФ на $15,6 миллиардов.