Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) заявило о выявлении признаков незаконного обогащения секретаря Запорожского горсовета Анатолия Куртева более чем на 9 миллионов гривен. Сейчас Куртев выполняет обязанности мэра города.

О подозрениях насчет нажитых незаконно средств сообщается на сайте агентства.

Во время обысков в арендованной квартире Куртева в августе прошлого года детективы НАБУ обнаружили и изъяли почти 600 тысяч гривен, 230 тысяч долларов и 650 евро. Обыск проводился в рамках дела, к которому Куртев может быть причастен.

Сам он заявил НАПК, что ничего не знает об изъятых средствах и квартире. Однако следствие установило, что он пользовался этим жильем вместе со своим помощником. Это подтверждают свидетели и кадры с камер видеонаблюдения.

Как заявляют в НАПК, изъятые средства не соответствуют доходам, официально полученным Куртевым. Так, в исправленной декларации за 2020 год Куртев указал, что денежных активов у него нет. Сведения из реестра налогоплательщиков свидетельствуют, что его доходы за 2021 и 2022 годы не позволяли накопить изъятую сумму.

Помощник секретаря горсовета, также проживавший в этой квартире, утверждал, что изъятые средства принадлежат ему и его родителям. Однако НАПК выяснило, что ни он, ни его родители таких средств законным способом получить не могли.

"Таким образом, Куртев приобрел необоснованные активы в 9 млн 31 тыс. грн, что превышает его законные доходы", - резюмирует НАПК.

Данные о незаконном обогащении переданы в НАБУ для дальнейшего расследования.

Напомним, Куртев фигурировал в деле воровстве гуманитарной помощи в Запорожье.

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