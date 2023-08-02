Завершено расследование дела о выводе 13,8 млрд гривен из "Укрнафты".

Об этом сообщает НАБУ.

По данным следствия, в 2015 году "Укрнафта" поставила компаниям, аффилированным с группой "Приват" Игоря Коломойского сырья более чем на 10,7 млрд грн, не дождавшись полной оплаты. Сырье было переработано на Кременчугском НПЗ, а изготовленные нефтепродукты реализованы через сеть АЗС.

В том же году "Укрнафта" заключила 70 договоров на покупку нефтепродуктов со сроками поставки до конца 2015 года, оплатив авансом их стоимость на более 3,06 млрд. грн. Дополнительными соглашениями сроки поставки продлили до конца 2018 года. Однако "Укрнафта" нефтепродукты так и не получила - средства вывели в оффшоры.

НАБУ через суд добилось аннулирования 60 таких соглашений почти на 3 млрд гривен.

Подозреваемыми по делу проходят бывший председатель правления "Укрнафты" и еще семь человек.

Зимой мы сообщали, что в Днепре обнаружили подвал с "черной бухгалтерией" по делу "Укрнафты" и "Укртатнафты".

А весной на нефтебазах, аффилированных с Игорем Коломойским, прошли обыски. Была изъята продукция почти на миллиард.