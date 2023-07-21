НАБУ разоблачила международную схему махинаций с паспортами на полмиллиарда гривен, суть которой заключалась в завышении цен в 4-6 раз при закупке материалов для изготовления бланков документов. А через Европу происходило отмывание средств.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Схему организовало руководство госпредприятия "Полиграфический комбинат "Украина". Подозрения получили бывший директор предприятия, бывший начальник отдела и их пособник. Квалификация: ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Экс-директору дополнительно инкриминируют легализацию средств, полученных преступным путем (ч. 3 ст. 209 УК Украины).

А в Эстонию направлены документы для уведомления о подозрении двум гражданам этой страны - директору и менеджеру подконтрольной компании.

В расследовании принимали участие следователи из Украины, Эстонии и Франции под эгидой Евроюста.

По делу о махинации с печатью паспортов подозрение получил бывший министр здравоохранения и одесский губернатор Максим Степанов.

Об этом заявил нардеп Гончаренко. Официально информация пока не подтверждена.

Напомним, что в Украине с ноября подорожало срочное оформление внутреннего и загранпаспорта.

Как писала "Страна", в середине июня в МИД опровергли информацию о приостановке печати загранпаспортов.

Также сообщалось, что в Украине часть загранпаспортов признали недействительными.