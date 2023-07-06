Некоторым гражданам Украины в августе придется менять паспорта старого образца в виде книжек на ID-карты. Это связано с тем, что в Украине с 1 июля 2023 года решением правительства отменили карантин, введенный из-за пандемии COVID-19.

О необходимости замены документа сообщает в Фейсбуке Государственная миграционная служба Украины.



В связи с отменой карантина по закону "восстанавливаются сроки для вклеивания фотографий в паспорт гражданина Украины образца 1994 года (в виде паспорта-книжечки) по достижению лицом 25 или 45 лет".

"Если вам исполнилось 25 или 45 лет в период с 13.03.2020 по 24.01.2022, вам необходимо вклеить фото в паспорт до 1 августа 2023 года. Если фотография не будет вклеена, паспорт подлежит обмену на ID-карту", - предупредили в госслужбе.

В ведомстве также призвали поверить свои паспорта и при необходимости получения дополнительной информации обратиться в любое подразделение ГМС или Центр предоставления административных услуг.

Ранее мы сообщали, что в польском Кракове украинцам дали возможность оформить ряд документов. С 30 января там заработал стационарный центр обслуживания граждан "Паспортный сервис" ГП "Документ", в котором можно сделать одновременно загранпаспорт и ID-карту, паспорт гражданина Украины для выезда за рубеж, ID-карту и обменять водительское удостоверение.

Также мы писали, что часть паспортов в Украине признали недействительными из-за разной транслитерации в загранпаспортах и в ID-карте.