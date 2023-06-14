Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко опроверг информацию о приостановке печати загранпаспортов для МИД из-за якобы отсутствия договора с полиграфкомбинатом "Украина".

Об этом он сообщил в своем Facebook.

"Эта информация не соответствует действительности. 8 июня МИД и полиграфкомбинат "Украина" заключили новый договор на изготовление 115 тыс. паспортов гражданина Украины для выезда за границу", - написал Николенко.

Также он сообщил, что по заказу МИД была напечатана и отгружена первая партия в 41 тыс. паспортов. Сейчас идет отправка этих паспортов за границу для выдачи нашим гражданам в украинских зарубежных дипломатических учреждениях.

Ранее мы писали, что в Украине остановили процесс аннулирования загранпаспортов в связи с изменением правил транслитерации.

Также мы писали, что в Украине будут быстрее выдавать паспорта за счет упрощения процедуры - без внесения в чип паспорта электронной подписи и шифрования. Делать так будут во время войны и в течение трех месяцев после нее. Такая потребность появилась из-за проблем с документами у многих внутренних переселенцев и депортированных.