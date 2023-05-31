Консул Украины в Черногории Михаил Шматов заявил, что на полиграфкомбинате "Украина", который централизованно печатает загранпаспорта, произошел сбой. Из-за чего ни один из паспортов, оформленных проживающими за границей украинцами после начала марта, еще не напечатан.

"Такая ситуация во всех посольствах и никак от нас не зависит", - добавил консул.

В свою очередь, в полиграфкомбинате "Украина" отказались отвечать на вопрос "Страны" о сбое в печати загранпаспортов.

"Мы не предоставляем никакой информации, так как работаем по договору с МИД. Если проблемы с паспортами и есть, за информацией об этом обращайтесь в консульство или МИД", - сказали "Стране" на полиграфкомбинате.

Напомним, в "Дие" появятся загранпаспорт, права и техпаспорт на английском языке.

Также мы писали, что в Украине будут быстрее выдавать паспорта за счет упрощения процедуры - без внесения в чип паспорта электронной подписи и шифрования. Делать так будут во время войны и в течение трех месяцев после нее. Такая потребность появилась из-за проблем с документами у многих внутренних переселенцев и депортированных.

Ранее в Польше запустили пилотный проект по изготовлению ID-карточек и загранпаспортов для украинцев.