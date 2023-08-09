Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило о подозрении заместителю начальника департамента финансов Минобороны Украины. По данным следствия, из-за чиновника в 2017 году государство потеряло более 15 млн гривен на ремонте дороги.

Об этом пишет пресс-служба ГБР в своем Telegram-канале.

Сообщается, что подозреваемый одобрил выплату этой суммы компании, выигравшей тендер, в качестве аванса, хотя это противоречило условиям сделки.

В результате деньги компания получила, а работу не сделала. Средства были присвоены руководством предприятия и потрачены по собственному усмотрению, добавили в ГБР.

Ранее мы рассказывали, что два чиновника Киевской городской администрации получили подозрения за выделение 65 млн грн из бюджета на передислокацию нерабочей плавучей насосной станции.

Также ГБР разоблачило руководство полтавской налоговой, которое помогало местным предприятиям обворовывать госбюджет. Благодаря махинациям, одно из предприятий не уплатило в бюджет налогов почти на 1,3 млн гривен. Подозрение в получении неправомерной выгоды получили семеро налоговиков, среди которых двое бывших руководителей.