САП и НАПК нашли у замначальника управления ГБР и его жены активы на семь миллионов гривен. Антикоррупционные ведомства требуют в суде признать их необоснованными.

Известно, что муж работает в центральном аппарате Госбюро, а жена - в винницкой прокуратуре. У них есть загородный дом, две квартиры в центре Киева и машино-место.

Следствие считает, что стоимость активов (7,7 млн грн) на 7,1 млн грн превышает их доходы.

Дело касается периода 2019-2020 годов, когда фигурант работал в Нацполиции.

Ранее мы писали о том, что военкома-депутата из Одесской области отправили на передовую после обвинений в масштабной коррупции.

Также мы писали о том, что суд арестовал недвижимость и элитные авто экс-военкома Борисова. Его родня пыталась вывезти за границу Porsche.

Война в Украине идет уже 527-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 4 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россияне ведут контратаки на Запорожском и Бахмутском направлениях, чтобы вернуть потерянные позиции. Под Бахмутом РФ атакуют западнее Курдюмовки, южнее Андреевки и западнее Клещеевки. На Купянском и Лиманском направлениях продолжает наступать РФ. Основные бои там идут в Серебрянском лесу.

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